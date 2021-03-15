В ЕС вышел электромобиль дешевле 1,1 млн рублей

Во Франции стартовали продажи Dacia Spring Electric, теперь официально самого доступного электромобиля на территории Европейского союза.

С учетом национальной субсидии, покрывающей 27% от стоимости электромобиля не дороже 45 тысяч евро с налогами, и еще 2500 евро премии, если вместе с приобретением электромобиля покупатель сдает в утиль принадлежащую ему машину с ДВС, Dacia Spring Electric он может забрать, выложив всего только 12 403 евро - 1 миллион 86 тысяч в пересчете на рубли.

Стандартное оснащение Dacia Spring Electric включает кондиционер, мультимедиа систему с 3,5-дюймовым дисплеем, Bluetooth и USB-контактом.

Dacia Sping Electric имеет шасси 5-дверного хэтчбека Renault Kwid небольших габаритов (длина 3,73 м). Автомобиль вмещает 4 человек, включая водителя, и предлагает 300 л полезного объема для багажа. Мощность его электромеханической трансмиссии 44 л.с., запас хода при полном заряде батареи 225 км (по циклу WLTP).

Первая партия электромобилей отправится в службу каршеринга City.

Фото: Пресс-служба Renault.