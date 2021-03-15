В Минздраве назвали способ продления жизни на 25 лет

Ведение здорового образа жизни с молодости способно продлить жизнь человека на 20-25 лет. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

"Чем раньше мы начинаем следовать ЗОЖ - а лучше, если за нас это сделали наши родители, потому что даже время беременности влияет на приверженность к ЗОЖ в дальнейшем ребенка, - тем больше мы можем продлить нашу жизнь", - заявила Дроздова (цитата по ТАСС).

По ее словам, здоровые привычки вносят наибольший вклад в продолжительность жизни. Даже лучшие препараты и высокотехнологическая помощь не дает таких результатов.

"Если это разложить по шкале 100%, то ЗОЖ - это 60-70% компонентов увеличения продолжительности жизни. Поэтому всегда, когда говорят о волшебной таблетке, в первую очередь нужно не забывать о ЗОЖ ", - добавила эксперт.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Документ предусматривает возврат части средств, потраченных россиянами на фитнес.

Гражданину необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме.