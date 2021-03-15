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15.03.2021 14:41
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи обновленного Kia Stinger

Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia объявила о старте продаж в России обновленного Stinger.

Фото: REUTERS
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Фастбек, сборка которого не так давно стартовала в Калининграде, получил новую светодиодную головную оптику с ДХО, сплошной задний фонарь, увеличенный диффузор, широкие выхлопные патрубки, колёсные диски оригинального дизайна.

В салоне появилась отделка из карбона, алюминия и кожи Nappa. Тачскрин мультимедиа в дорогих версиях растянули на 10,25 дюйма. Кроме того, доступен улучшенный комплекс безопасности Drive Wise. В него входят интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в полосе, система безопасного выхода и другие полезные функции.

Линейка силовых агрегатов Kia Stinger состоит из турбированных двигателей 2.0 T-GDi (197 или 247 л. с.) и 3.3 T-GDi мощностью 370 л. с. Моторы работают в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Машина оборудована модернизированной динамической системой полного привода и приводом на заднюю ось.

Обновленный Kia Stinger доступен в девяти вариантах комплектации по цене от 2 409 900 до 3 799 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia