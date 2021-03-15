В Турции начали требовать у въезжающих туристов электронные анкеты

Пускать туристов в Турцию с 15 марта начали только после заполнения электронной анкеты. Если она отсутствует или содержит некорректные данные, туристам грозят административные санкции.

Электронные анкеты введены минздравом Турции. Как поясняется на сайте министерства, где и размещена форма для заполнения анкеты, такая мера необходима для защиты здоровья приезжающих гостей и их близких во время пандемии COVID-19.

Заполнить электронную анкету необходимо за 72 часа до начала путешествия. Затем в распечатанном или электронном виде на каком-либо устройстве ее нужно предъявить при въезде в Турцию.

В анкету вносятся паспортные и контактные данные, национальность, пол и другая информация. По оставленным контактам власти Турции могут связаться с гостями, если в их окружении обнаружат заболевших коронавирусом.

Ранее пресс-служба авиакомпании Royal Flight сообщила о введении электронной анкеты и предупредила пассажиров, что без заполненной анкеты не будет пускать их на посадку.