Видео: слетевший с багажника матрас сбил байкера

Сеть полна видеороликами, иногда смешными, а иногда и трагическими, в которых плохо закрепленный на багажнике машины груз на большой скорости срывается и улетает прямо в лобовое стекло едущего позади транспорта. Листовые стройматериалы, доски и бревна, мебель, да много чего еще.

Отдельный подвид таких видео - ролики, в которых с багажника слетают большие двуспальные матрасы, предметы пусть и не тяжелые и не жесткие, но настолько громоздкие, что способны создать серьезную помеху другим водителям.

В австралийском Квинсленде (северо-запад континента), например, улетевший матрас сбил мотоциклиста, да так, что тот на этот матрас и приземлился, счастливо избежав травм.

ДТП произошло в подземном тоннеле, и просто чудо, что трафик на этом участке дороги был ненапряженным. Мотоциклист успел снизить скорость, наехав передним колесом на мягкую поверхность, и неловко спрыгнуть.

Еле удержался на ногах и чудом не упустил руль. И у него еще осталось 2-3 секунды, чтобы обернуться назад и принять решение, что же делать дальше: спешно вскакивать в седло и уезжать, пока не налетела едущая сзади машина; убрать матрас с дороги, чтобы не мешать другим машинам, или же спокойно прилечь на него и ждать матрасовладельца и страховщиков.