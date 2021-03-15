Volkswagen сократит 4000 рабочих мест

Компания Volkswagen сократит до 4000 рабочих мест на своих заводах в Германии. В первую очередь мера затронет работников предпенсионного возраста, пишет Reuters.

Автопроизводитель подготовил и уже согласовал с профсоюзом программу досрочного выхода на пенсию для работников 1956-1960 годов рождения, и частичного выхода на пенсию для работников 1964 года рождения.

По прогнозу, программы охватят более 1000 специалистов. По оценкам экспертов, новая волна сокращений в Германии будет стоить Volkswagen не менее чем полмиллиарда евро.

Параллельно Volkswagen продлил запрет на наем персонала для всех направлений, кроме электромобилей, аккумуляторных батарей и программирования, на весь 2021 год.

В январе нынешнего года Volkswagen объявил о намерении за ближайшие два года сократить расходы на закупки на 7% и накладные на 5%.