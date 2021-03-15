Володин обсудил с главой ПАСЕ пандемию и наблюдение за выборами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Москве со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом. Среди тем - совместные меры по борьбе с пандемией и направление наблюдателей от ассамблеи на думские выборы.

Дамс находится с рабочим визитом в Москве, который продлится 15-16 марта. Встреча с Володиным в здании на Охотном ряду продолжалась около полутора часов. О результатах российский спикер рассказал журналистам, а также написал в своем новом канале в Telegram.

"Договорились строить отношения на принципах доверия, уважения к выбору граждан каждой страны и отсутствия двойных стандартов", - сообщил спикер в мессенджере.

Кроме того, он предложил председателю ПАСЕ направить наблюдателей на выборы депутатов Госдумы. "Коллега это предложение принял", - уточнил Володин.

Ключевой темой также стала борьба с пандемией коронавируса. В рамках встречи российский спикер предложил обсудить продвижение российских вакцин в Европе. "Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок, - заявил Володин, которого цитирует сайт Госдумы. - Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня".

"Кто виноват? - поинтересовался он. - Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан?"

По его словам, многие граждане РФ, которые раньше с радостью ехали на работу в Европу, "сейчас, столкнувшись с пандемией и с тем, как организовано здравоохранение во многих европейских странах, оттуда бегут и делают все для того, чтобы попасть на лечение в Россию".

Володин обратил внимание, что в рамках ПАСЕ необходимо обсудить вопрос, связанный с продвижением российских вакцин.

По теме борьбы с пандемией в ходе встречи было принято решение провести заседание Комиссии ПАСЕ, позже сообщил председатель ГД в Telegram. Журналистам он уточнил, что заседание может состояться в ближайшие месяцы в России.

"Разговор состоялся интересный и полезный для обеих сторон", - резюмировал Володин. - Договорились продолжить его при посещении Центра толерантности". Речь о расположенном в Москве Еврейском Музее и Центре толерантности.