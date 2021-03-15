Володин запустил свой канал в Telegram

Председатель Госдумы Вячеслав Володин начал вести личный канал в Telegram, оставив в нем первую запись.

"Выполняю обещание, данное журналистам - создал личный канал в Telegram", - написал Володин. По словам спикера, он намерен рассказывать подписчикам о том, как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед страной и как их преодолевать, объяснять свою позицию по вопросам, которые волнуют граждан. Также Володин собирается публиковать "немного личного".

Кроме того, он планирует запуск аккаунтов в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".

"Буду благодарен за обратную связь и внимание", - добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин, сообщив журналистам о таком решении, обосновал его тем, что общение в этих соцсетях - это эффективный способ получения обратной связи от граждан. Однако в иностранных соцсетях спикер регистрироваться не намерен, что, по его словам, связано с нарушением российского законодательства с их стороны.