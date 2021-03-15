Если ранее осужденный за нетрезвое вождение водитель снова попадется за рулем пьяным, наказание будет жестче. В Уголовный кодекс для таких преступников добавят новый состав. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно проекту в статью 264.1 УК добавят вторую часть. По ней привлекаться к ответственности будут те, кого уже судили по этой статье, но это не помогло, и преступник снова сел за руль в нетрезвом виде. Также по второй части будут судить и тех, кто до этого привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором получили тяжкие ранения или погибли люди. Таким водителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет. И все это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью. То есть по отбытии наказания они не смогут сесть за руль все эти годы.

Решение о введении столь жесткого наказания возникло потому, что в отношении таких преступников суды не принимают более строгих мер. В результате эти люди считают, что управление в нетрезвом виде - незначительное нарушение, за которое серьезно не накажут.

Судите сами: в Калининградской области один гражданин совершил 14 преступлений, предусмотренных статьей 264.1, за которые был осужден четыре раза. В Астраханской области гражданин К. с 2016 по 2018 год был трижды привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1. На территории Белгородской области гражданин К. совершил в 2017 году четыре преступления. Во всех этих случаях в качестве основного наказания назначались обязательные работы.

После принятия новых поправок столь гуманное отношение станет просто невозможным. Вторая часть статьи не предусматривает обязательных работ.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня существует двухступенчатая система наказания для пьяных водителей. Первый раз человека наказывают по статье КоАП. Второй раз наступает уже уголовная ответственность. Максимальная санкция - до двух лет лишения свободы.

При этом практика показала, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил преступление повторно. То есть ранее он уже был осужден по этой статье.

- В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, составила 20 процентов, в 2019-м - 15, а в 2018 году из всех осужденных только каждый десятый садился за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Процент серийных нарушителей ежегодно растет, - рассказал Владимир Груздев. - В то же время практика складывается так, что совершение повторных преступлений по статье 264.1 УК не влечет для виновных более строгую ответственность. Как следствие, многие, злоупотребляющие спиртным, продолжают регулярно садиться за руль в нетрезвом состоянии, будучи уверенными, что не понесут серьезного наказания. Поэтому необходимо ввести более строгие правила, подчеркнув принципиально нетерпимое отношение к подобному поведению.

Практика показала, что каждый пятый из осужденных за вождение в нетрезвом состоянии совершил такое преступление повторно

Как рассказал "РГ" бывший заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Павел Бугаев, у нас общее количество аварий сокращается, а доля пьяных ДТП растет. По его мнению, необходимо применять действенные меры до того, как такой водитель совершит преступление, убьет кого-нибудь на дороге. Один раз водитель может ошибиться. Но если он дважды попадается в нетрезвом виде, то уже надо принимать серьезные меры. В первую очередь не дать ему снова сесть за руль. Есть проект поправок, которые предусматривают конфискацию автомобиля, они включены в проект нового КоАП. Есть проект, когда автомобиль остается в залоге до уплаты штрафа.

Почему сейчас низкая собираемость штрафов по нетрезвому вождению? Да потому, что большинство из тех, кто попадается пьяным, таких денег не имеют. У них машины стоят меньше 30 тысяч рублей. Если ввести залог, то они также останутся и без автомобиля. А если у такого преступника не будет автомобиля, то не будет и преступления.