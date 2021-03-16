Apple согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты

Apple согласилась устанавливать на свои смартфоны приложения от российских разработчиков. В американской компании заявили, что она соблюдает законы других стран. А в Минцифре пояснили, что с первого апреля при настройке покупаемого в России устройства пользователь увидит окошко с предложением установить определенные приложения. При этом от них можно будет отказаться, убрав галочки.

Напомним, в январе этого года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в стране электронные устройства (смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV). В списке, который составлялся на основе рейтинга приложений, оказались поисковик Яндекс, почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервис "Госуслуги". Всего в Минцифры поступило около 100 заявок от разработчиков ПО (программное обеспечение - прим. ред.). Была сформирована специальная комиссия, которая и занималась отбором.

"Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", - рассказали газете "Ведомости" в министерстве.