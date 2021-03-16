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Рубрика: Культура

Аудитория "Грэмми" упала до самого низкого в истории показателя

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Jordan Strauss / Invision / AP
Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Церемонию вручения музыкальных премий "Грэмми", состоявшуюся 14 марта в Лос-Анджелесе, посмотрели в среднем около девяти миллионов (8,8 млн) жителей США. Это самый низкий показатель за все время, пишет The New York Times со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Фото: AP
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Для сравнения: в 2020 году церемонию вручения "Грэмми" смотрели по телевизору в среднем 18,7 миллиона человек. В последние годы наметилась тенденция к постепенному сокращению телевизионной аудитории данной передачи, пишет ТАСС.

Вручить награды победителям в этом году удалось только со второй попытки. Первоначально ожидалось, что мероприятие состоится в конце января или начале февраля. Однако из-за пандемии коронавируса эти планы пересмотрели и перенесли церемонию награждения на 14 марта. Трансляцию вел телеканал CBS.

Идея учреждения в США премии в области звукозаписи (по аналогии с "Оскаром" в сфере кино и "Эмми" в сфере телевидения) была впервые предложена в середине 1950-х годов при отборе первых кандидатов для установки звезд на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году в США была основана Национальная академия искусства и техники грамзаписи. Эта организация в 1958 году учредила премию, получившую название "Грэмми" (от слова "граммофон", поскольку именно статуэтка в виде этого предмета вручается победителям). Первая церемония вручения "Грэмми" состоялась в 1959 году.

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