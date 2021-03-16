Автохлам за 3 млн рублей. Россиянин променял Superb на битую Optima

Блогер Максим Шелков рассказал о Kia Optima 2018 года выпуска за 3 000 000 рублей.

Данный экземпляр был приобретён автолюбителем у так называемого "серого" дилера. Изначально мужчину заинтересовала новая Optima за 1 200 000 рублей. Но продавец сообщил, что такой седан может предоставить только банк.

Спустя день россиянину предложили подержанную Optima с пробегом 40 тысяч километров. Заявлялось, что машина "не бита, не крашена". Такая четырёхдверка оценивалась уже в 1 700 000 рублей. Эта сумма является выше реальной рыночной стоимости модели.

После покупки автолюбитель решил застраховать своё транспортное средство. В страховых компаниях ему отказали в оформлении КАСКО.

После онлайн-проверки Kia Optima по ПТС выяснилось, что машину реализовали на аукционе битых автомобилей. Корейский седан попадал в серьёзное ДТП в 2019 году. Судя по расчёту стоимости ремонта, первому владельцу страховая выплатила 1 617 000 рублей.

Фото: Скриншот с www.youtube.com

Известно, что пострадала полностью передняя часть автомобиля, лонжерон, нарушена геометрия кузова, отстрелили подушки безопасности.

Блогер осмотрел четырёхдверку. Восстановленную Optima выдают следующие моменты: кривые зазоры, разные цветовые оттенки, смещённые болты крепления, некачественная подкраска, тянутый лонжерон, подушки безопасности со следами перетяжки и многое другое.

Главное - Kia Optima ушла в руки за завышенный ценник. Машина была куплена в кредит под 17,3% годовых на 7 лет. Более того, стоимость автомобиля по договору увеличилась до 1 917 000 рублей (вместо 1,7 млн рублей). Выплата по процентам составит 1 030 000 рублей. В стоимость кредита включили ещё и дополнительные продукты на сумму 300 000 рублей. К примеру, страхование жизни и VIP-обслуживание. Также мужчина отдал за 500 000 рублей дилеру своё транспортное средство - Skoda Superb 2009 года выпуска. Резюмируя, Kia Optima обошлась в 2 948 801 рубль.

Наконец, договор купли-продажи был оформлен от физического лица к физическому с помощью агентского договора, который составил салон. Соответственно дилер снял с себя все риски и обязательства. Примечательно, что Kia Optima покупалась и вовсе с дубликатом ПТС (была скрыта запись страховой компании).