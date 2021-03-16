Байден выдвинул кандидата на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Президент США Джо Байден официально внес в сенат кандидатуру Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями. Об этом сообщил Белый дом.

О том, что Байден выдвинет Дженкинс, стало известно в январе этого года, еще до вступления нового президента в должность, пишет РИА Новости. Известно, что в 2009-2017 годах она координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента США. Также Дженгкинс была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации. Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения. В ее послужном списке также служба в ВМС США.

Напомним, ранее Джо Байден сообщил, что выдвинул двух женщин на посты глав командований в вооруженных силах страны. Генерал Жаклин Ван Овост возглавит Транспортное командование ВС США, а генерал-лейтенант Лора Ричардсон станет главой Южного командования ВС США.