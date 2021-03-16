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16.03.2021 22:10
Рубрика: Спорт

Отборные парни

Сборная России начинает подготовку к первым матчам квалификации чемпионата мира-2022
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 56(8407)
Уже на следующей неделе сборная России по футболу проведет первые матчи в году. До конца марта команда Станислава Черчесова встретится с Мальтой (24-го числа), Словенией (27) и Словакией (30) в рамках квалификации чемпионата мира-2022.
До конца марта сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией Фото: Михаил Терещенко / ТАСС До конца марта сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
До конца марта сборная России сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перед этими играми всех интересовал вопрос: кого вызовет Черчесов? Интриг было предостаточно. Главная из них - получит ли приглашение Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" был исключен из состава сборной на последние матчи в прошлом году (против Турции и Сербии) из-за скандального видео со своим участием, которое попало в интернет. Несмотря на не самую лучшую форму в начале года, Черчесов тем не менее позвал Дзюбу. Как и прежде, Артем будет выходить на поле с капитанской повязкой.

Власти Мальты разрешили своим футболистам принять сборную России на острове

Пожалуй, главный сюрприз - отсутствие Маринато Гилерме. Голкипер "Локомотива" после ухода из национальной команды Игоря Акинфеева стал ее основным вратарем. Однако в марте Гилерме сборной не поможет. Возможно, сказались пять мячей, пропущенные им в решающем матче Лиги наций против Сербии (0:5).

Чем руководствовался тренерский штаб сборной при выборе состава и на многие другие вопросы, Черчесов ответил лично в беседе с журналистами.

Что скажете о ближайших соперниках?

Станислав Черчесов: У нас крепкая группа. Мальту смотрели, подготовили нарезку для игроков. В своем дивизионе Лиги наций они никому не уступили в последних матчах, видно, что команда обученная. Это отборочная встреча чемпионата мира - какой бы соперник ни был, надо готовиться. По Словакии и Словении могу сказать, что мы знаем больше футболистов. За словенцев выступает партнер Миранчука по "Аталанте" Иличич. В курсе, чего ожидать от обеих сборных. Но в наше время не знаешь наверняка, кто выйдет на поле, кто нет. Как ПЦР покажет. Готовишься к одному, а получается другое.

Смолов забил два мяча в двух играх. Не думали его вызвать?

В Катаре вовсю готовятся к чемпионату мира-2022. Турнир впервые в истории пройдет не летом: соревнования запланированы с 21 ноября по 18 декабря. Фото: EPA

Станислав Черчесов: Рады за него. Он забил два одинаковых мяча - уходил вправо, в своем стиле. Другое дело, что у нас есть Ионов, Миранчук, Головин, Жемалетдинов, Мирзов, которые могут сыграть второго нападающего.

Как самочувствие Марио Фернандеса, получившего травму в Туле? Он готов играть?

Станислав Черчесов: Понятно, что когда сразу меняют футболиста, когда у него опухшее лицо, все это выглядит не очень приятно. Однако перелома нет, врачи с ним разговаривали. Агент Марио сказал, что он готов выйти на поле уже в следующем матче. Впереди три встречи, посмотрим, на каком уровне Фернандес сможет играть.

К Гилерме пропало доверие после 0:5 от Сербии? Почему его нет в сборной?

Станислав Черчесов: Нет, не пропало. Там был не только матч с сербами. Был отрезок в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Надо объективно смотреть: Гилерме не показывал определенного уровня. Вызывали его, потому что он основной игрок, тем более тогда Шунин приболел. Но по той или иной причине Гилерме себя не проявил. Еще раз повторяем: мы никогда не делаем резких движений. Футболист сегодня в одном состоянии, завтра - в другом. У нас еще будет возможность с ним переговорить о ситуации.

У Головина хорошая пресса, но он выходит либо на замену, либо играет около 70 минут. Почему так?

Станислав Черчесов: Мы все узнаем, но необязательно обо всем говорить. Есть клуб "Монако", где Головин пропустил много времени из-за травм. Радует, что он с каждым туром вырывает свои минуты. Это большой плюс. Саша парень с характером, просто так никому ничего не отдаст. Знаю Ковача не понаслышке: если он меняет игрока, это не значит, что что-то плохо. Просто есть те, кто также заслуживает своих минут.

Соболев сейчас в огне. Он изменился?

Станислав Черчесов: Не знаю, что было бы, не случись той травмы. Может, до сих пор бы не оперировался. Сейчас он здоров, как вы сказали, в огне. А тогда, видимо, колено ему мешало, но мы не знаем всей ситуации до конца. Вот вызов в сборную его подтолкнул к операции, но еще раз: та история вызвала у нас удивление. Мы всегда стараемся не делать плохого и не навредить игроку.

Фото: Михаил Шапаев/РИА Новости
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О возвращении Дзюбы и то, что он будет капитаном, вы сказали еще до того, как он забил свой первый мяч в году.

Станислав Черчесов: Я сказал - он забил. Вот вы и ответили на свой вопрос. Значит, все правильно.

Миранчук пока мало играет в "Аталанте". Что думаете?

Станислав Черчесов: Он находится в обойме сборной, информации у нас достаточно. Да, пока он мало играет, но даже того времени, что есть, хватает, чтобы заметить трансформацию в его качествах.

Решали с ним ситуацию по поводу фразы про "золотой актив"?

Станислав Черчесов: Это он должен забивать, играть, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас Миранчук в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай ее там - в своем клубе.

Тем временем

Состав сборной России на ближайшие матчи

Вратари: Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", Франция), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").

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