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16.03.2021 20:06
Рубрика: Спорт

Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям

Текст: Максим Домчев

Защитная экипировка скончавшегося в больнице защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" из Санкт-Петербурга 19-летнего Тимура Файзутдинова, который был госпитализирован после попадания шайбы в лицо, полностью соответствовала требованиям. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге

Фото: Пресс-служба молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург"
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Все требования по экипировке закреплены руководством по судейству всех лиг, отметили в КХЛ. Лига серьезно подходит к обеспечению безопасности и здоровья игроков, в том числе это касается и защиты от травм головы и сотрясения мозга.

"В документе регламентированы элементы защиты игроков в соответствии с их возрастом. Допуск игроков на матч происходит в соответствии с этими правилами. Экипировка защитника "Динамо" Тимура Файзутдинова 12 марта 2020 года соответствовала требованиям", - отмечается в заявлении КХЛ, которое публикует ТАСС.

Семье погибшего хоккеиста будет оказана материальная помощь, подчеркнули в КХЛ.

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