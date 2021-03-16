Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям

Защитная экипировка скончавшегося в больнице защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" из Санкт-Петербурга 19-летнего Тимура Файзутдинова, который был госпитализирован после попадания шайбы в лицо, полностью соответствовала требованиям. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге

Все требования по экипировке закреплены руководством по судейству всех лиг, отметили в КХЛ. Лига серьезно подходит к обеспечению безопасности и здоровья игроков, в том числе это касается и защиты от травм головы и сотрясения мозга.

"В документе регламентированы элементы защиты игроков в соответствии с их возрастом. Допуск игроков на матч происходит в соответствии с этими правилами. Экипировка защитника "Динамо" Тимура Файзутдинова 12 марта 2020 года соответствовала требованиям", - отмечается в заявлении КХЛ, которое публикует ТАСС.

Семье погибшего хоккеиста будет оказана материальная помощь, подчеркнули в КХЛ.