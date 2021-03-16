В Ярославле скончался капитан ХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов

В Ярославле, несмотря на усилия медиков, скончался тяжело травмированный во время хоккейного матча капитан ХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов.

О смерти игрока сообщила официальная группа молодежной хоккейной команды из Санкт-Петербурга в соцсети.

19-летний хоккеист получил травму 12 марта во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против ярославского "Локо". Шайба попала игроку в область головы. Молодого человека доставили в больницу скорой помощи имени Соловьева в крайне тяжелом состоянии, он сразу был переведен на искусственную вентиляцию легких. Ярославские специалисты, постоянно находившиеся на связи с реаниматологами Национального исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, несколько дней боролись за жизнь Тимура, но чуда не произошло.

"В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат", - говорится в сообщении на странице МХК "Динамо Санкт-Петербург".

Соболезнования в связи со смертью молодого хоккеиста выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня не стало Тимура Файзутдинова, капитана молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург". Несколько дней назад во время игры он получил травму и поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. Все это время ярославские врачи сражались за жизнь Тимура, к сожалению, спасти парня не удалось. Я выражаю самые искренние соболезнования родителям и близким Тимура, друзьям, команде и болельщикам ХК "Динамо Санкт-Петербург". Вечная память. Ярославцы скорбят вместе с вами, - написал глава региона на своей странице в соцсети.

В клубе также сообщили, что сегодняшний матч четвертьфинала ВХЛ "Динамо Санкт-Петербург" -"Нефтяник" пройдет в память о Тимуре Файзутдинове и начнется с минуты молчания. Матчи МХЛ 16 и 17 марта, матчи КХЛ 17 и 18 марта также начнутся с минуты молчания в память о Тимуре.