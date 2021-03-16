"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР

Роспотребнадзор намерен провести эксперимент, чтобы оценить эффективность российской вакцины "ЭпиВакКорона" против южноафриканского штамма коронавируса. Отмечается, что специалисты центра "Вектор", где была создана вакцина, уже проанализировали геном штамма из ЮАР.

"Встречающиеся в нем мутации не затрагивают области, кодирующие используемые в вакцине пептиды. С учетом этого мы не ожидаем, что эффективность вакцины будет меньшей, чем для референсного штамма", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, текст которого приводит РИА Новости.

Во вторник стало известно о двух первых случаях южноафриканского штамма COVID-19, зафиксированных в России.

Обнаруженный в декабре прошлого года вариант коронавирусной инфекции быстрее внедряется в организм человека и хуже реагирует на попытки иммунитета уничтожить его.