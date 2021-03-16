Роспотребнадзор: В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса

В России выявлены первые два случая южноафриканского штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора. Сообщается также о 16 случаях других мутаций SARS-CoV-2.

Примечательно, что еще неделю назад на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, заявила, что южноафриканского вируса "пока у нас нет". "Мир не торопится делиться друг с другом новыми штаммами", - сказала она.

Обнаруженный в декабре прошлого года вариант имеет особые свойства. Он быстрее внедряется в организм человека и слабее реагирует на попытки иммунитета уничтожить его. "Одна из мутаций делает данный штамм необыкновенно устойчивым к воздействию антител. Это может повлиять на способность вакцин противостоять распространению болезни. Кроме того, новый штамм способен спровоцировать рост заболеваний среди молодежи и привести к серьезным патологическим процессам", - подчеркивается в научной работе генетиков.