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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: В России обнаружен южноафриканский штамм коронавируса

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В России выявлены первые два случая южноафриканского штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора. Сообщается также о 16 случаях других мутаций SARS-CoV-2.

Фото: AFP/HELMUT FOHRINGER
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Примечательно, что еще неделю назад на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, заявила, что южноафриканского вируса "пока у нас нет". "Мир не торопится делиться друг с другом новыми штаммами", - сказала она.

Обнаруженный в декабре прошлого года вариант имеет особые свойства. Он быстрее внедряется в организм человека и слабее реагирует на попытки иммунитета уничтожить его. "Одна из мутаций делает данный штамм необыкновенно устойчивым к воздействию антител. Это может повлиять на способность вакцин противостоять распространению болезни. Кроме того, новый штамм способен спровоцировать рост заболеваний среди молодежи и привести к серьезным патологическим процессам", - подчеркивается в научной работе генетиков.

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