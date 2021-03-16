Иммунолог назвал главные особенности южноафриканского штамма коронавируса

У южноафриканской разновидности коронавируса есть две примечательные особенности, заявил иммунолог, эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Во-первых, по словам эксперта, есть общая так называемая ключевая мутация с британским штаммом - мутация N501Y. Именно она и отвечает за повышенную заразность.

Во-вторых, появилась также мутация Е484К. "Это изменение позволяет вирусу уходить от специфического иммунитета", - рассказал Крючков в беседе с KP.RU. По его словам, именно из-за второй особенности южноафриканского штамма снижается эффективность прививок, а также иммунной защиты уже переболевших коронавирусом людей. Зато есть риск реинфицирования, то есть повторного заражения тех граждан, которые прежде были инфицированы классическим вариантом COVID-19.

Напомним, ранее стало известно о регистрации в России тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса.