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16.03.2021 18:23
Рубрика: Общество

Иммунолог назвал главные особенности южноафриканского штамма коронавируса

У южноафриканской разновидности коронавируса есть две примечательные особенности, заявил иммунолог, эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Во-первых, по словам эксперта, есть общая так называемая ключевая мутация с британским штаммом - мутация N501Y. Именно она и отвечает за повышенную заразность.

Во-вторых, появилась также мутация Е484К. "Это изменение позволяет вирусу уходить от специфического иммунитета", - рассказал Крючков в беседе с KP.RU. По его словам, именно из-за второй особенности южноафриканского штамма снижается эффективность прививок, а также иммунной защиты уже переболевших коронавирусом людей. Зато есть риск реинфицирования, то есть повторного заражения тех граждан, которые прежде были инфицированы классическим вариантом COVID-19.

Напомним, ранее стало известно о регистрации в России тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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