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16.03.2021 17:10
Рубрика: Власть

Из Госдумы отозван проект о праве регионов усыплять бездомных животных

Текст: Татьяна Замахина

Из думской базы отозван резонансный законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численность бездомных животных - в том числе усыплять их.

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Инициатива принадлежала депутатам от "Единой России", они же ее и отозвали. Отметим, что с 1 января 2020 года заработали нормы о запрете для приютов умерщвлять животных без медицинских показаний. В законопроекте по сути предлагалось снять запрет.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак ранее назвал "живодерской" данную инициативу. Он высказал мнение, что такие проекты "ставят крест на всей работе" партии по законодательной работе в сфере ответственного отношения с животными.

В пресс-службе партии пояснили, что решение об отзыве законопроекта было принято после консультаций с руководством фракции "ЕР" в Госдуме.

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