Мексика запросила у США партии не получивших одобрения вакцин AstraZeneca

Власти Мексики попросили у США направить им партии вакцин, имеющихся в распоряжении и до сих пор не получивших одобрения на использование от местного регулятора. Об этом рассказала замглавы мексиканского МИД Марта Дельгадо.

По ее словам, запрос сделан по дипломатической линии. "Наряду с AstraZeneca он также включал вакцины Moderna и Novavax. Ответа пока нет", - цитирует Дельгадо РИА Новости. Препарат разработки оксфордского университета и AstraZeneca занимает серьезное место в программе вакцинации в Мексике, в мае запланирован запуск производства этой вакцины на местном фармацевтическом предприятии.

Ранее сообщалось о целом ряде стран мира, которые приостановили использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca из-за сообщений, что у привитых пациентов стали образовываться тромбы. Одной из первых такое решение приняла Австрия. Впоследствии ее примеру последовали Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Румыния и Франция. К ним присоединились Индонезия, Демократическая Республика Конго и Таиланд.