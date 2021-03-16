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16.03.2021 01:26
Рубрика: Спорт

Месси оформил дубль в матче против "Уэски"

Текст: Максим Домчев
"Барселона" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу разгромила "Уэску" - 4:1. Дубль на счету Лионеля Месси, повторившего рекорд по числу матчей за клуб.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Для Месси этот матч стал 767-м за клуб и он сравнялся с Хави. Уже в следующем матче аргентинец станет новым рекордсменом "Барселоны".

Фото: gettyimages
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Именно Месси и стал главным героем встречи. На 13-й минуте он забил гол-красавец точным ударом из-за штрафной. Ближе к концу тайма почти таким же ударом гостей огорчил Антуан Гризманн. Ну а в добавленное время гости получили подарок от судьи в виде пенальти, который реализовал Рафаэль Мир. После перерыва Мир мог сравнять счет, но с близкого расстояния не сумел попасть в ворота. Хозяева ответили на это голом Оскара Мингесы, а окончательный результат установил все тот же Месси, оформивший дубль.

На счету Месси 21 гол в Ла Лиге в этом сезоне и ему удалось преодолеть отметку в 20 забитых мячей в 13-м сезоне подряде.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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