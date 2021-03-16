Месси оформил дубль в матче против "Уэски"

Для Месси этот матч стал 767-м за клуб и он сравнялся с Хави. Уже в следующем матче аргентинец станет новым рекордсменом "Барселоны".

Именно Месси и стал главным героем встречи. На 13-й минуте он забил гол-красавец точным ударом из-за штрафной. Ближе к концу тайма почти таким же ударом гостей огорчил Антуан Гризманн. Ну а в добавленное время гости получили подарок от судьи в виде пенальти, который реализовал Рафаэль Мир. После перерыва Мир мог сравнять счет, но с близкого расстояния не сумел попасть в ворота. Хозяева ответили на это голом Оскара Мингесы, а окончательный результат установил все тот же Месси, оформивший дубль.

На счету Месси 21 гол в Ла Лиге в этом сезоне и ему удалось преодолеть отметку в 20 забитых мячей в 13-м сезоне подряде.