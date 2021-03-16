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16.03.2021 16:56
Рубрика: Власть

МИД: Вопрос о закрытии границ РФ из-за нового штамма COVID-19 не стоит

Текст: Алексей Чуриков
На данный момент вопрос о возможном закрытии границ России из-за обнаружения на территории страны южноафриканского штамма COVID-19 не стоит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

"Такой информации нет", - заявил замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полного закрытия границ. Иванов напомнил, что авиасообщение между ЮАР и Россией до сих пор не восстановлено. Дипломат также подчеркнул, что решения по каждому конкретному государству принимаются на уровне оперативного штаба, где учитываются мнения разных министерств и ведомств.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Кроме того, Евгений Иванов заявил, что Россия не планирует требовать от иностранных граждан сертификатов о сделанной прививке против коронавируса для получения российской визы.

"Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается", - цитирует его агентство.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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