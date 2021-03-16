МИД: Вопрос о закрытии границ РФ из-за нового штамма COVID-19 не стоит

"Такой информации нет", - заявил замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности полного закрытия границ. Иванов напомнил, что авиасообщение между ЮАР и Россией до сих пор не восстановлено. Дипломат также подчеркнул, что решения по каждому конкретному государству принимаются на уровне оперативного штаба, где учитываются мнения разных министерств и ведомств.

Кроме того, Евгений Иванов заявил, что Россия не планирует требовать от иностранных граждан сертификатов о сделанной прививке против коронавируса для получения российской визы.

"Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается", - цитирует его агентство.