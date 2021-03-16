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16.03.2021 12:31
Рубрика: В мире

Минюст Боливии потребовал 30 лет тюрьмы для бывшего президента

Текст: Юрий Когалов

Министр юстиции Боливии Иван Лима потребовал приговорить бывшего временного президента страны Жанин Аньес к 30 годам лишения свободы. Как пишет издание Semana, столь большой срок ей грозит в связи с "кровавыми расправами", которые имели место во время ее правления.

Эво Моралес в 2019 году просил помощи у Кубы и Венесуэлы

По словам Лимы, он не удовлетворен 4-месячным арестом, под который были помещены Аньес и два ее министра в связи с обвинениями в подстрекательстве к мятежу, терроризме и заговоре во время политического кризиса 2019 года. Глава минюста отметил, что власти Боливии намерены начать еще четыре судебных процесса, чтобы привлечь бывшего президента к ответственности за коррупцию, за "кровавые расправы", за то, что "многие матери лишись своих сыновей". Лима также пообещал, что Аньес и ее людям будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

Сама Аньес и два члена ее правительства Альваро Коимбра и Родриго Гусман были задержаны в конце прошлой недели. По решению суда, они были арестованы на четыре месяца. По мнению прокуратуры, это было необходимой мерой, чтобы исключить риск их побега из страны. Также в розыск объявлен ряд бывших министров, глав вооруженных сил, полиции и общественных движений. Всего порядка 30 человек. По некоторым данным, некоторые из них уже могли скрыться за границей.

Между тем в стране начались акции протеста в поддержку арестованной Аньес. Сотни людей вышли на улицы с требованиями освободить ее. Марши прошли в Ла-Пасе, Кочабамбе, Сукре и Тринидаде.

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Напомним, Аньес пришла к власти в Боливии в ходе политического кризиса, возникшего в стране после президентских выборов 2019 года. Победу на них одержал Эво Моралес, но его противники заявили, что он не имел права принимать участие в выборах. Когда оппозицию поддержали военные, Моралес ушел в отставку и покинул территорию страны. Аньес, временно занявшая кресло главы государства, должна была в короткие сроки организовать новое голосование. Однако из-за пандемии коронавируса они состоялись только осенью 2020 года. В течение почти целого года страной управлял кабинет министров, собранный Аньес.

По итогам всеобщих выборов президентом Боливии стал Луис Арсе. После прихода к власти он отменил ряд распоряжений Аньес, в том числе ордер на арест Моралеса, что позволило экс-президенту вернуться на родину.

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