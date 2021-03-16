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16.03.2021 11:06
Рубрика: Экономика

Минтруд может расширить перечень доступных для женщин профессий

Текст: Василий Кошкин
Минтруд рассмотрит запрос о расширении перечня профессий, доступных для женщин.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее "Известия" сообщили, что с соответствующим запросом в ведомство обратилась глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. В частности, она предложила внести в список сферу обслуживания самолетов.

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"Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки", - рассказали ТАСС в министерстве.

С 1 января Минтруд исключил из списка более ста позиций. Новые правила позволили женщинам садиться за руль самосвалов, КамАЗов и фур, работать трактористами. При этом строительная техника - бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры - по-прежнему доступны только для мужчин.

Кроме того, женщины теперь могут стать частью команды судна - матросами, шкиперами и даже освоить профессию боцмана.

"Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили тогда в пресс-службе Минтруда.

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