Минздрав Австрии заявил о начале третьей волны COVID-19

В Австрии началась третья волна пандемии коронавируса. Такими наблюдениями поделился глава министерства здравоохранения страны Рудольф Аншобер в эфире австрийской радиостанции О-1.

По его словам, третья волна "во многих случаях есть по всей Европе". Аншобер призвал сделать все возможное, чтобы не допустить повторения осенней ситуации - массового распространения инфекции во время второй волны. Министр отметил, что избежать бесконтрольного роста числа заболевших поможет тестирование жителей при выезде из регионов, особенно сильно затронутых пандемией, пишет РИА Новости.

В марте в Австрии в результате ослабления жесткого карантина ежесуточный прирост заразившихся коронавирусом приблизился к трем тысячам. В феврале этот показатель держался у отметки в две тысячи случаев.

Австрийские власти ослабили жесткий карантин с восьмого февраля. Были открыты школы, торговые объекты, музеи, предприятия сферы услуг с условием обязательного ношения масок. При этом для посещения салонов красоты и школ нужно заранее сдать тест на коронавирус. Ограничения в области туризма, спорта, культуры и общественного питания остаются в силе.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии приостановило применение в стране вакцины AstraZeneca после того, как 49-летняя женщина, получившая прививку, скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.