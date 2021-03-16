Могут ли выписать штраф за смену колеса на обочине

Состояние дорог весной оставляет желать лучшего: повредить резину в загородной поездке - обычное дело. Зачастую автовладельцы вынуждены останавливаться на обочине, брать домкрат и начинать ремонт.

Однако стоящий даже по уважительной причине автомобиль может представлять опасность для других участников дорожного движения. На обочине запрещено останавливаться на скоростных автострадах и дорогах, приравненных к ним по значению, а также на междугородних трассах, где есть знак "Главная дорога".

Для смены колес лучше использовать места, предназначенные для отдыха, а также парковки у кафе и АЗС, пишет aif.ru. Обычно проколотое колесо не теряет давление моментально, оно способно выдержать несколько десятков километров.

Если покрышка лопнула от удара, то машину начнет вести вбок, водитель будет вынужден остановиться. Хотя если впереди виднеется безопасный съезд, можно попытаться проехать еще пару сотен метров.

Когда водитель начинает менять колесо на обочине, то часть колес остается на проезжей части, чтобы было место для упора домкрата. Сидящий рядом на корточках человек занимает еще часть полосы, демонтированное колесо - еще часть. Многие автовладельцы не считают нужным выставить аварийный треугольник, чтобы их было видно издалека. И становятся помехой для движения других транспортных средств.

Поэтому многие сотрудники ГИБДД предпочтут выписать штраф в такой ситуации. Ремонтировать машину можно, но обязательно при этом установить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию как при ДТП. В противном случае можно получить штраф в размере 1000 рублей.

Если же инспектор сочтет, что водитель выбрал место для ремонта необоснованно - к примеру, вблизи виднеется полноценная парковка возле АЗС - то автовладельцу может грозить штраф 2000 рублей. Это прописано в части 4 статьи 12.19. КоАП РФ - нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, создающее препятствие для движения.