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Рубрика: Общество

На МКС будут искать место утечки воздуха с помощью бумаги

Экипаж Международной космической станции (МКС) продолжает поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с помощью маленьких бумажных полосок. Об этом стало известно из транслируемых НАСА переговоров космонавтов с Землей.

Фото: Роскосмос
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В понедельник вечером специалист подмосковного центра управления полетами попросил космонавтов установить в "протекающем" отсеке две видеокамеры GoPro друг напротив друга, а также разбросать 40-50 кусочков бумаги размером не более сантиметра, после чего закрыть люк в промежуточную камеру. По задумке специалистов, бумажные полоски должны начать перемещаться к месту утечки, а видеокамеры зафиксируют направление из движения, пишет РИА Новости.

Всего на станции были обнаружены две трещины. Первую, размером около четырех сантиметров, нашли осенью прошлого года и заделали временными средствами, после чего скорость падения давления на МКС снизилась, но полностью проблему решить не удалось. На днях экипаж устранил вторую трещину. Однако давление в отсеке продолжает снижаться на 0,4 мм в сутки. По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Напомним, сейчас на борту станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Общество Космос

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