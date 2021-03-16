Новости

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер объявила о завершении карьеры 13:05
Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто 11:10
Тайка Вайтити высмеял победу "Кролика Джоджо" на "Грэмми" 10:46
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 15.03.2021
Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым 15.03.2021

Наталия Орейро записала песню о самоизоляции на русском языке

Новости
    16.03.2021, 12:29
Текст:   Козьма Лоханкин

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная особой любовью к нашей стране и культуре, записала клип с песней, частично исполненной на русском языке.

Фото: youtube.com/ НТВ
Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым

Звезда культового "мыла" "Дикий ангел" поёт, в частности, следующее: "Пусть музыка зазвучит, а мы сможем вновь мечтать: снова вместе ты и я будем танцевать".

Песня, которая так и называется - "Будем танцевать", как нетрудно догадаться, посвящена тяготам пандемийных ограничений.

В комментариях поклонники Наталии выражают восторг на обоих языках - и на русском, и на испанском.

Новости

Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 15.03.2021
Опубликован финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 15.03.2021
"Я женщина, и я умею рычать": опубликован новый трейлер "Круэллы" 15.03.2021
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 14.03.2021
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ _agentgirl_
Фото: Элджей попал под капельницу после празднования дня рождения жены 14.03.2021
Видео на песню Манижи для "Евровидения" набрало более 1 млн просмотров 11.03.2021
Кеннет Брана снимет фильм о легендарной группе Bee Gees 11.03.2021
⧣ коронавирус
Фото: kinopoisk.ru
Фото: завершились съемки нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 14.03.2021
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 13.03.2021
От коронавируса умер актер из "Летят журавли" Николай Сморчков 10.03.2021
⧣ клип
Фото: youtube.com/ Little Big
Новый клип Little Big собрал более 4,5 млн просмотров 11.03.2021
На официальном канале "Евровидения" опубликован клип Манижи 10.03.2021
Новый клип Little Big собрал 2,2 млн просмотров за сутки 09.03.2021