Наталия Орейро записала песню о самоизоляции на русском языке

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная особой любовью к нашей стране и культуре, записала клип с песней, частично исполненной на русском языке.

Звезда культового "мыла" "Дикий ангел" поёт, в частности, следующее: "Пусть музыка зазвучит, а мы сможем вновь мечтать: снова вместе ты и я будем танцевать".

Песня, которая так и называется - "Будем танцевать", как нетрудно догадаться, посвящена тяготам пандемийных ограничений.

В комментариях поклонники Наталии выражают восторг на обоих языках - и на русском, и на испанском.