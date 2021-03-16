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Рубрика: В мире

Немецкие реаниматологи потребовали введения нового локдауна в стране

Текст: Александр Саможнев
В Германии врачи интенсивной терапии потребовали немедленно ввести локдаун в стране из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

"Это может предотвратить третью волну пандемии", - цитирует Deutsche Welle представителя Ассоциации интенсивной терапии и экстренной медицины Кристиана Карагианнидиса.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Германии грозит третья волна пандемии

По его словам, федеральные земли должны быть готовы "нажать на тормоз", если в течение семи дней на 100 тысяч жителей придется более 100 новых случаев заболевания COVID-19.

На призыв врачей незамедлительно откликнулось правительство. "Мы осознаем опасность ситуации, которая сейчас сложилась. Рост числа инфицированных, особенно среди молодого населения, отсутствие тенденции по снижению заполняемости коек интенсивной терапии, - это неприятные события", - отметил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

По данным института Роберта Коха, в начале недели число новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей значительно возросло в пятый раз подряд и составило 82,9 по всей стране (в предыдущий день - 79,1). Последний раз такое значение было зафиксировано 3 февраля.

Перед лицом надвигающейся третьей волны пандемии медики призвали к более активному вакцинированию населения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена в среду обсудить этот вопрос с главами федеральных земель, в том числе о возможности прививок в кабинетах врачебной практики.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

При этом в понедельник по рекомендации Федерального института вакцин в Германии было приостановлено использование препарата AstraZeneca. Основанием послужили появление в европейских странах "все новых сообщений о тромбозах после вакцинации препаратом".

Между тем немецкие специалисты рассчитывают на вакцину "Спутник V" для стабилизации положения с коронавирусом. Российская сторона уже заключила соглашения о производстве препарата в Германии, Франции и Италии. Пока "Спутник V" не утвержден в Евросоюзе, но Агентство лекарственных средств уже начало так называемую "скользящую" процедуру утверждения российской вакцины.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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