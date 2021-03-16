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Новые премии в области науки и техники освободили от налога

Денежное вознаграждение, а это 5 миллионов рублей, которое получат лауреаты новой премии для ученых, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц - такой порядок установлен специальным постановлением правительства России. Премьер Михаил Мишустин подписал его накануне оглашения имен самых первых обладателей премии Союзного государства в области науки и техники.

Такая награда-признание учреждена недавно. Среди ее инициаторов - Национальная академия наук Беларуси. Как рассказал в недавнем интервью "Союзу" ее официальный представитель академик Петр Витязь, за два последних десятилетия реализовано более 50 белорусско-российских научно-технических программ. Получены значительные результаты в области суперкомпьютерных и космических технологий, биологии, машиностроения, новых материалов.
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- Их авторы, - считает академик Витязь, - нуждаются в моральном поощрении. Да и материальный стимул не следует сбрасывать со счетов: союзная премия в этом смысле одна из самых весомых…

Понятно, что в таком деле потребовалось время на обоснование самой инициативы и решение организационных вопросов, чтобы начать отбор потенциальных кандидатов. На начальном этапе таких работ оказалось 18, на экспертизу направлено 14. Конкуренция, по словам Петра Витязя, высокая - награда будет присуждаться раз в два года трем научным коллективам, совместно ведущим исследования.

Имена первых лауреатов собираются объявить 2 апреля 2021 года - в очередную годовщину Союзного государства. Или - накануне памятного дня.

По действующим в России правилам, денежные премии, облагаются налогом на доходы физических лиц в размере 13 процентов от полученной суммы. Новая премия Союзного государства в области науки и техники из-под этого правила постановлением правительства выведена: получившие ее лауреаты освобождаются от уплаты НДФЛ.

Такая льгота распространяется на тех, кто является налогоплательщиком в России. Вполне ожидаемо, что зеркальное решение будет принято и в отношении ученых-лауреатов на территории Республики Беларусь.

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Фото: Пресс-служба СамГМУ
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