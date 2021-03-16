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NVIDIA частично сняла ограничение на майнинг в видеокарте RTX 3060

Текст:   Иван Черноусов
16.03.2021,  
12:37
NVIDIA частично сняла ограничение на добычу криптовалюты Ethereum в видеокарте RTX 3060. Компания выпустила драйвер GeForce 470.05, который не содержит ограничений по майнингу.

Защита от майнинга не работает только в том случае, если владелец использует одну видеокарту в системе, однако если их несколько, то "добывать" криптовалюту с максимальной выгодой не получится, сообщает портал videocardz.com. При этом на добычу других цифровых валют никаких ограничений нет.

Фото: NVIDIA
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Видеокарта RTX 3060 анонсировалась как "решение для геймеров".

Но теперь, вполне возможно, новинка заинтересует и тех, кто добывает с помощью графических адаптеров цифровые валюты.