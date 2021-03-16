NVIDIA частично сняла ограничение на майнинг в видеокарте RTX 3060

Защита от майнинга не работает только в том случае, если владелец использует одну видеокарту в системе, однако если их несколько, то "добывать" криптовалюту с максимальной выгодой не получится, сообщает портал videocardz.com. При этом на добычу других цифровых валют никаких ограничений нет.

Видеокарта RTX 3060 анонсировалась как "решение для геймеров".

Но теперь, вполне возможно, новинка заинтересует и тех, кто добывает с помощью графических адаптеров цифровые валюты.