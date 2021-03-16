ОСАГО предложили распространить на ущерб от сосулек и ям на дороге

Группа депутатов предложила расплачиваться за ущерб, причиненный автовладельцам упавшими с крыш сосульками, либо деревьями, а также за повреждения транспорта из-за ям на дорогах, страховщикам по ОСАГО. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, недочеты в работе коммунальных служб приводят к падению снега, сосулек с крыш домов на крыши авто, а также отживших свое деревьев. Таких инцидентов хватает, но даже признание службами своей вины не гарантирует автовладельцам быстрого возмещения ущерба, без нервов и бюрократии.

Но, как правило, взыскивать с коммунальных служб ущерб требует огромного количества времени. Средний срок рассмотрения подобных дел в судах - 9 месяцев, следует из анализа, приведенного в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому депутаты предлагают упростить систему.

Согласно их проекту, автовладелец, чья гражданская ответственность застрахована по ОСАГО, в случае, если его машина пострадала от упавшей сосульки, может обратиться за выплатой к своему страховщику. А тот уже потом в порядке регресса взыщет выплаченную сумму с коммунальщиков.

Эксперты скептически отнеслись к этому предложению. Да, проблема с упавшими деревьями, сосульками и ямами на дорогах есть. И она серьезная. Но дело в том, что ОСАГО предполагает страхование своей ответственности перед кем-то. Обратиться к своему страховщику за выплатой ущерба можно только в том случае, если у виновника ДТП застрахована его ответственность. Но коммунальные службы, а также дорожники не страхуют свою ответственность за недобросовестную работу перед автомобилистами. Поэтому такой довесок в ОСАГО вряд ли возможен.

Было бы логичнее обязать страховать свою ответственность перед гражданами управляющие компании и владельцев дорог по аналогии с обязательным страхованием гражданской ответственности владельца опасного объекта.

Причем опасные объекты это не только какие-нибудь гидроэлектростанции. Это еще лифты, эскалаторы, а также аттракционы. Как показывает практика, обычные дома, а также зеленые насаждения вокруг них не менее опасны. А что касается ям на дорогах, то из-за нарушений эксплуатации дорог в прошлом году произошло почти 50 тысяч ДТП, в которых погибло почти 5 тысяч человек.