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16 марта 2021 г.

Указ губернатора Пермского края от 12 марта 2021 года № 36 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157, от 11 декабря 2020 г. № 158, от 25 декабря 2020 г. № 178, от 22 января 2021 г. № 8, от 05 февраля 2021 г. № 11, от 20 февраля 2021 г. № 18, от 05 марта 2021 г. № 29) следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. официальных спортивных, физкультурных мероприятий с количеством зрителей не более 50 процентов от общей вместимости объекта спорта с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия;";

1.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. публичных мероприятий, проведение которых согласовано Администрацией губернатора Пермского края, с последующим согласованием проведения публичных мероприятий в порядке, установленном Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", Законом Пермской области от 10 октября 2005 г. № 2538-560 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории Пермского края".

Согласование публичных мероприятий Администрацией губернатора Пермского края осуществляется при обеспечении организатором (организаторами) публичных мероприятий соблюдения следующих условий:

предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения публичного мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек одновременно;

предварительное уведомление Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении публичного мероприятия;";

1.3. в пункте 2.9 слово "новогодних" исключить;

1.4. абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.6. деятельность театров, концертных организаций (филармоний, домов культуры), кинотеатров, филиала федерального казенного предприятия "Российская государственная цирковая компания" "Пермский государственный цирк" (далее - Цирк) осуществляется при условии организации социального дистанцирования зрителей и использования всеми зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты (масок), а также при выполнении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. Количество зрителей каждого мероприятия (сеанса, спектакля, концерта, представления и др.) должно быть не более 75 процентов от общей вместимости зрительного зала. При этом проведение указанных в настоящем абзаце мероприятий в объектах спорта не допускается.";

1.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности на территорию Пермского края, выполнять требование по изоляции сроком 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

1.6. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 22 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.";

1.7. пункты 11 - 11(1) признать утратившими силу;

1.8. пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории Пермского края, обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси, каршеринга на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены (в депо) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

При осуществлении муниципальных, межмуниципальных перевозок лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить контроль использования пассажирами средств индивидуальной защиты (маски).

При осуществлении межрегиональных перевозок лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить использование пассажирами средств индивидуальной защиты (маски) и социальное дистанцирование пассажиров, а также контроль температуры тела пассажиров в пунктах отправления (прибытия).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.4, 1.7 настоящего указа, которые вступают в силу с 01 апреля 2021 года.

Д.Н.Махонин



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