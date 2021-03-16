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16.03.2021 10:33
Рубрика: Бензин

Правительство изменит формулу расчета цен на бензин с 1 мая

Текст: Сергей Тихонов
Правительство с 1 мая скорректирует работу демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По словам Новака, корректировка механизма потребовалась из-за изменения макроэкономических условий и роста нефтяных цен. "В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", - сказал Александр Новак.

Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
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Демпфирующий механизм работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней.

За три последних месяца стоимость бензина на бирже выросла более чем на 20%, а с начала года почти на 12,5%. Разница в стоимости тонны бензина АИ-92 в России и ее экспортной цены (экспортная альтернатива/нетбэк) с декабря увеличилась в 6 раз, с 1,5 тыс. рублей до 9 тыс. рублей. Сейчас в России тонна марки АИ-92 стоит чуть меньше 55 тыс. рублей, а ее экспортная цена находится в районе 63,5 тыс. рублей.

В рознице с начала года бензин подорожал на 2,1%.