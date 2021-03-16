С 5 апреля в столице меняются правила платной парковки. Самый дорогой тариф, который составит для автолюбителей днем 380 рублей в час и 200 рублей ночью, будет действовать на 193 улицах в центре города, где свободных стоянок практически не бывает. Кроме этого, в 22 районах города появятся новые платные места, а также порядка 80 парковок с табличкой "Только для резидентов". "РГ" разобралась, где и как изменится стоимость стоянок.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ангелина Зеленькова





Дорогое место

Парковочный тариф изменяется на 193 улицах в центре города, где водителям придется заплатить уже не 100 или 200 рублей в час, как сейчас, а 380. Это самый высокий дневной тариф в столице. Вырастет цена стоянки и в ночное время - с 60-80 до 200 рублей в час. В столичном дептрансе отмечают, что новые правила затронут всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов. Немного, но эффект оценит весь город, уверены власти. К примеру, днем на улице Солянка, Покровском или Чистопрудном бульварах сейчас отыскать свободное место удается единицам. И это при стоимости стоянки от 200 рублей в час. Новый тариф - 380 рублей за час, должен изменить ситуацию. По оценкам дептранса, появится примерно 15-20% свободных мест, что в свою очередь предотвратит блуждающий трафик, когда автовладельцы наматывают круги в поисках свободного места. Нервничая, водители при этом еще и нередко становятся виновниками мелких ДТП, создавая дополнительные пробки. Поедут быстрее общественный транспорт и экстренные службы, особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест.

С новым тарифом - 380 рублей в час, на парковках появится примерно 15-20% свободных мест

Повышенный тариф будет действовать и на Яузском бульваре, в Хохловском и Хитровском переулках, где час парковки днем будет стоить не 100, а 380 рублей и не 80, а 200 рублей ночью. Подорожает парковка также на улицах, где сейчас дифференцированные тарифы (50 рублей первые 30 минут, затем - 150 рублей за час, а ночью - 60 рублей). Попали в этот перечень также Большой и Малый Каретные переулки, улицы Фадеева, Чаянова, Дорогомиловская, Большая Грузинская улица, Раушская набережная.

На всех улицах, где стоимость увеличится до 380 рублей, бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Платить за стоянку не нужно будет только в праздничные дни.

Столичные власти меняют тарифы не ради извлечения дохода в бюджет города, а потому что платная парковка - это эффективная мера регулирования трафика, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин: "Городу не нужно скопление автомобилей в центре города. У горожан должна быть возможность приехать в центр, к примеру, на деловой обед или встречу, при этом не искать целый час стоянку. Свободная парковка способствует экономической активности города. Но если кому-то нужно приехать на автомобиле в центр и оставить его на весь день, пожалуйста, но это обойдется очень дорого".

Сейчас повышенный тариф действует на 330 улицах. В столичном дептрансе объясняют: "Если платная парковка занята все время больше чем на 90% - значит, стоимость надо изменить, а если она пустует - цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно".

Все чисто

На менее популярных у водителей участках с 5 апреля стоимость стоянки снизится. Такие изменения произойдут на Дербеневской набережной, во 2-м и 4-м Самотечных переулках, на Средней Переяславской улице, где практически всегда можно найти свободное место, но сейчас каждые 30 минут там стоят 50 рублей, а час - 150 рублей. По новому тарифу остановиться можно будет по единому почасовому тарифу - 60 рублей. А в будущем, если желающих оставить машину в этих местах будет немного, можно говорить о бесплатной стоянке, считает Михаил Блинкин.

Всем хватит

Часть парковок станет платной впервые. В Пресненском, Басманном, Савеловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском и других районах счетчик платной стоянки включится на улицах, где расположены торговые и офисные центры, парки и магазины, куда съезжаются москвичи со всего города. Всего появится 82 платных участка. Часть мест на них будут доступны за деньги для всех водителей, а часть будут предназначаться только для владельцев парковочных разрешений.

"Главная цель изменений - увеличение оборачиваемости мест. В идеале каждое пятое место на парковке должно быть свободно, чтобы любой москвич мог приехать и поставить авто", - отметил "РГ" глава экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. По его словам, парковки в центре города дорогие во всех европейских и американских городах. В Москве они далеко не самые высокие - порядка пяти евро, а в Европе цены колеблются в районе 10-15 евро.

"Проблема еще и в другом - больше половины парковочных мест занимают люди, которые вообще не платят за нее. 10% мест отводятся для людей с инвалидностью, еще 10% занимают родители из многодетных семей, которые нередко используют авто не для перевозки детей, как того требует льгота, а в своих целях. Кроме этого, места занимают машины оперативных служб, которые освобождены от уплаты парковки. А есть еще местные резиденты, которые тоже не платят за места. В результате повышение цены влияет не на многих", - добавил Александр Шумский.

Спецстоянка со скидкой

Еще одно изменение, которое ждет автовладельцев, касается эвакуации. С 5 апреля изменится стоимость перемещения машин, припаркованных с нарушениями. Эвакуации для транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. вырастет с 3520 до 4050 рублей, или на 13%. За перемещение транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с., за исключением грузового, нужно будет заплатить не 5595, а 6450 рублей. Впрочем, водители смогут сэкономить, оплатив эвакуацию еще до получения машины (так делают 85% водителей), когда действует дополнительная скидка 25%.

Изменения не коснутся самой дорогой эвакуации - грузовых и негабаритных транспортных средств, стоимость которых сохранится на уровне 52 375 рублей.

Кстати, за два месяца с начала года за нарушение правил парковки на спецстоянку попали 35 тысяч автомобилей, что на 4,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего машины эвакуировали с Варшавского шоссе, Ленинградского проспекта, Дмитровского шоссе, Волгоградского проспекта и проспекта Мира.

правка "РГ"

Все тарифы можно посмотреть на карте "Московского парковочного пространства" на сайте parking.mos.ru и в мобильном приложении "Парковки Москвы". Получить дополнительную информацию в контакт-центре "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Тем временем

Сейчас в Москве больше 300 мест с табличкой "Только для резидентов", до конца года планируется увеличить их число до 1000. Оформить разрешение можно онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует с 20.00 до 8.00, но за 3 тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным.