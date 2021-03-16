Путин назвал ЦКАД хорошим проектом

Президент Владимир Путин снова получил приглашение посмотреть летом на Центральную кольцевую автодорогу. Работа идет по плану, движение на всей протяженности трассы откроется в июле. О реализации этого и других масштабных проектов речь шла на встрече Владимира Путина с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Кремле.

"На Питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Потому что в мегаполисе построить почти 350 километров дорог - это нелегкая задача", - сказал Воробьев.

"С правительством мы работали все это время, и во время пандемии. Строители - большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25", - сообщил губернатор. "Очень хотели бы вас видеть в июле: 25 километров - и кольцо будет замкнуто", - заметил он.

Напомним, что в январе, на церемонии открытия новой развязки в Химках, президент уже принял это приглашение. "Хороший проект", - сказал он сейчас.

"Знаю, что в Московской области реализуется и планируется к реализации большое количество инвестиционных проектов", - продолжил Путин и предложил поговорить о них поподробнее. Дальше встреча шла за закрытыми дверями.