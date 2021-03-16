Золотов проверил условия службы росгвардейцев в Ярославской области

Качество и условия несения службы, уровень подготовки и оснащенности современной техникой, бытовые условия и, что важно, - степень взаимодействия с органами местной власти - все это изучил Виктор Золотов в Ярославской области.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Ярославль осмотрел вместе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым новое здание областного Управления Росгвардии. Оно расположено в центре города. Главком и губернатор открыли барельеф, посвященный сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Генерал армии Виктор Золотов осмотрел служебные помещения и ознакомился с условиями работы сотрудников и военнослужащих. Новое трехэтажное здание отвечает всем современным требованиям и позволяет личному составу эффективно выполнять поставленные задачи.

Затем генерал армии Виктор Золотов и Дмитрий Миронов посетили выставку, на которой была представлена продукция, выпускаемая предприятиями Ярославской области. Понятно, что главнокомандующего прежде всего интересовали технические новинки, произведенные в том числе для Росгвардии. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что среди специальной техники были представлены катер и снегоходы, вооружение и техника, которыми уже обеспечиваются войска.

Здесь же Виктор Золотов передал ярославским росгвардейцам новые служебные автомобили, предназначенные для выполнения задач по охране общественного порядка, патрулирования улиц города и обеспечения безопасности на охраняемых объектах.

Теперь парк служебного автотранспорта Управления Росгвардии по Ярославской области пополнился на 18 единиц. Среди них - 15 патрульных машин "Лада Гранта", предназначенных для сотрудников вневедомственной охраны.

На сегодняшний день в Ярославской области они обеспечивают безопасность на более 3,5 тысячи объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в том числе представляющих историческую и культурную ценность. Среди них - Государственный музей-заповедник Ростовский кремль, Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова и Свято-Введенский монастырь.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Валерий Грибакин рассказал, что только в 2020 году экипажи вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ярославской области более 16 тысяч раз выезжали по сигналам тревоги с охраняемых объектов и по заявкам от территориальных органов МВД России. В результате было задержано 96 граждан, находящихся в розыске, в отношении еще 114 задержанных возбуждены уголовные дела.

Виктор Золотов подчеркнул конструктивное взаимодействие подразделений ведомства в Ярославской области с другими правоохранительными органами региона.

Он напомнил, что по итогам прошлого года с участием ОМОН и СОБР проведено более 700 спецопераций, обеспечена безопасность почти 130 массовых мероприятий. Главком считает, что эффективная работа всех сил правопорядка и безопасности в регионе позволяет не только сохранять контроль за криминогенной ситуацией, но и способствует развитию экономического потенциала, включая наращивание объемов туристической индустрии и укрепление промышленности.

Глава Росгвардии поблагодарил губернатора Ярославской области за внимание и поддержку, оказываемую подразделениям ведомства в регионе.

- Должен сказать, что подразделения, дислоцированные в Ярославской области, вносят достойный вклад в дело обеспечения правопорядка и региональной безопасности, - сказал директор Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов выразил благодарность личному составу Управления Росгвардии по Ярославской области за профессионализм, мужество и верность ратному долгу. Главком вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим ведомства, проходящим здесь службу. Среди награжденных - сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии, представители других служб.

- Многие прошли путь становления ведомства от момента его создания, обеспечив свой вклад в реализацию этих масштабных мероприятий, - напомнил глава Росгвардии.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Почетными грамотами работу росгвардейцев отметил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Совсем скоро мы будем отмечать День войск национальной гвардии России, - сказал Дмитрий Миронов. - Сегодня я хочу поздравить присутствующих в этом зале и всех ваших коллег с наступающим праздником. Десятилетиями формировались боевые традиции внутренних войск, преемником которых стала Росгвардия. Бережное отношение к ним бойцов и командиров, уважение к ветеранам и строгое соблюдение законов, безусловно, помогают вам выполнять поставленные задачи и добиваться по праву заслуженного уважения руководства страны и наших граждан. Сегодня вы реализуете важнейшие функции по поддержанию общественного порядка и охране ключевых объектов экономики.

Директор Росгвардии и губернатор Ярославской области возложили цветы к монументу сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга, и бюстам сотрудников правопорядка из Ярославля - Героя Советского Союза Л.А. Сергеева и Героев Российской Федерации И.Е Серова, С.В. Сниткина и А.А. Селезнева. Также они почтили память маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина и возложили цветы к монументу военачальника.