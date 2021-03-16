Во вторник приступили в Уржумском районном суде Кировской области к рассмотрению уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего сотрудника полиции, ставшего участником ДТП 13 июля 2019 года. В тот день бывший оперативный дежурный, управляя автомобилем, превысил скоростной режим и совершил наезд на велосипедиста 2013 года рождения. В результате ДТП шестилетний ребенок получил смертельные телесные повреждения. Не оспаривая обстоятельства ДТП, обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Эта трагедия вызвала большой общественный резонанс еще и потому, что, проводя исследование тела погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, сотрудник регионального бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Насонов отразил сведения о наличии в его крови этилового спирта в концентрации 0,51 промилле.

Результаты экспертизы возмутили родителей мальчика: они сочли, что таким образом судмедэксперт пытался помочь полицейскому уйти от ответственности.

В крови у шестилетнего мальчика судмедэксперт Сергей Насонов выявил этиловый спирт в концентрации 0,51 промилле

Напомним, ДТП случилось в селе Буйское 13 июля 2019 года. Как уже сообщала "РГ", шестилетний ребенок погиб при столкновении с автомобилем, которым управлял находившийся в отпуске майор полиции. Экспертиза установила, что водитель в момент происшествия был трезв и, по предварительным данным, ехал с разрешенной скоростью. В отношении офицера МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ, а в ходе его расследования следователи возбудили еще одно, уже по части 1 статьи 293, усмотрев признаки халатности в работе судмедэксперта Насонова, обнаружившего в крови ребенка этанол.

Следствие предположило, что при вскрытии трупа медэксперт взял не все необходимые биоматериалы для определения наличия и количественного содержания этанола, а ограничился только забором крови. К тому же вскрытие было произведено через два дня после происшествия, а образцы крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранились не в холодильнике, что могло послужить причиной их порчи и образования в них этанола.

"Допущенные осужденным нарушения повлекли активное обсуждение произошедших событий в средствах массовой информации, причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, повлекли подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений РФ", говорится на сайте прокуратуры Кировской области.

Тот же суд, рассмотрев накануне уголовное дело в отношении сотрудника регионального бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Насонова, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Суд признал Насонова виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства пяти процентов заработка.