В Башкирии завели 8 уголовных дел по госконтрактам на миллиард рублей

Региональный следком сообщил о возбуждении восьми уголовных дел о злоупотреблениях должностными полномочиями при заключении государственных контрактов почти на миллиард рублей.

В основу уголовных дел легли материалы регионального управления ФСБ России и органов прокуратуры. По данным следствия, в 2018 и 2019 годах руководство управления капитального строительства РБ без проведения торгов заключило 12 госконтрактов с управлением строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний на общую сумму свыше 970 миллионов рублей на строительство объектов социнфраструктуры: детских садов, школ, домов культуры, медицинских центров.

По версии следствия, в этих госконтрактах была предусмотрена возможность привлекать третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ, что противоречит требованиям ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при заключении контрактов с учреждением уголовно-исполнительной системы без проведения конкурса. В итоге подрядчик заключил договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости, фактически выступив в качестве посредника и получив за это из регионального и федерального бюджетов более 49 миллионов рублей.

Следователи считают, что должностные лица обоих госучреждений грубо нарушили предусмотренные законом конкурентные процедуры по заключению контрактов и неэффективно израсходовали бюджетные средства, причинив ущерб Республике Башкортостан и Российской Федерации в крупном размере.

Напомним, ранее прокуратура Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела о недостроенном детском саде, который документально был сдан в 2019 году, но до сих пор не введен в эксплуатацию.