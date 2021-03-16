Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения

Знаменитый спортсмен-экстремал Алексей Молчанов погрузился в бухте Змеиная Ольхонского района Иркутской области на 80 метров под лед озера.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Игорь Кобзев. По данным Федерации фридайвинга России, у Молчанова это уже двадцатый по счету рекорд для Книги Гиннесса. А еще Алексей - 14-кратный чемпион мира по этому виду спорта.

Профессиональные дайверы уверены, что подледное погружение на глубину - одна из самых сложных и опасных дисциплин фридайвинга. В ледяной воде крайне трудно добиться полной деконцентрации внимания и расслабленности. Кроме того, сказывается психологическое давление: экстремал не может всплыть в любой момент, ведь ему сначала нужно погрузиться на нужную глубину. Кроме того, на поверхности есть только одна конкретная точка, свободная ото льда. Так что такие рекорды - серьезное испытание - не только физическое, но и психологическое. Даже для опытнейшего ныряльщика.

А еще своим рекордом Алексей Молчанов хочет привлечь внимание к охране уникальной байкальской экосистемы. Несколько дней назад он стал официальным амбассадором российского фонда "Озеро Байкал".

- Алексей - самый титулованный фридайвер в мире. А они хорошо известны, как активные лоббисты водоохранных инициатив, - сказала глава фонда "Озеро Байкал" Анастасия Цветкова.