В Махачкале 36 тысяч человек остались без питьевой воды

Второй день часть жителей столицы Дагестана остаются без водоснабжения. Власти озвучивают две причины: авария на Миатлинском водоводе и сход селевых потоков, которые попадают в канал Октябрьской революции и загрязняют воду. В этой связи забор воды из канала в Хушетское водохранилище был прекращен.

Как сообщает мэрия Махачкалы, ограничена подача воды 36 тысячам жителей города. В зону ограничения водоснабжения попали 21 социально значимый объект, среди них шесть медицинских учреждений, пять школ, десять детских садов.

К ним начат подвоз воды в автоцистернах. Сегодня вечером власти пообещали организовать подвоз воды в городские микрорайоны.

Роспотребнадзор обратился к населению с просьбой использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную воду. Среди рекомендаций - использовать для купания детей отстоянную не менее суток и кипяченую воду.

Напомним, что 6 и 7 марта 2021 года в медучреждения Махачкалы поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.