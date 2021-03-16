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16.03.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Петербургский экономический форум пройдет в очном формате

Текст: Игорь Зубков
Петербургский международный экономический форум пройдет в очном формате на своей обычной площадке (КВЦ "Экспофорум").
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Об этом сообщил Росконгресс по итогам заседания оргкомитета форума (оргкомитет возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов).

Руководство ВОЗ примет участие в деловой программе ПМЭФ-2021

Создана рабочая группа оргкомитета во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, задачей которой станет проработка комплекса мер эпидемиологической безопасности для применения на площадке ПМЭФ. В частности, должен быть организован тщательный контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров. Будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку. Также планируется оборудовать системы вентиляции КВЦ "Экспофорум" специальными устройствами обеззараживания.

"Форум состоится в традиционном очном формате с использованием современных цифровых технологий, обеспечивающих возможность трансляции мероприятий на его ресурсах, - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях Форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте. В настоящее время ведется работа по формированию деловой программы Форума. Треки программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий".

Ранее было объявлено, что ПМЭФ состоится 2-5 июня. Форум является крупнейшим подобным мероприятием в России. в 2019 году форум посетили свыше 19 тысяч человек из 145 стран, в 2020 году он не состоялся из-за пандемии.

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