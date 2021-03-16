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16.03.2021 13:06
Рубрика: Культура

В Петербурге представят премьеру на музыку Шостаковича и Гаврилина

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" объединит на одной сцене "Русскую тетрадь" Валерия Гаврилина и вокальный цикл "Из еврейской народной поэзии" Дмитрия Шостаковича. Премьера постановки, получившей название "Я другой такой страны не знаю, где так…" и определение "театральная фантазия в двух частях", состоится 26 и 27 марта.

Фото: Марат Шахмаметьев
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Как рассказал художественный руководитель театра Юрий Александров, новый спектакль - дань уважения его другу Валерию Гаврилину. О постановке "Русской тетради" режиссер задумывался давно и нашел вдохновение в трагической истории матери композитора, которая была арестована по ложному доносу. Через рассказ о ней прослеживаются многие подобные судьбы.

- С величайшим уважением к композитору мы оркестровали вокальный цикл для певицы и фортепиано, превратив его в театральное произведение, - рассказал Александров. - Его тонкое и лирическое сочинение - драгоценно. В спектакле раскрывается сложный внутренний мир женщины, на долю которой выпало и испытание войной, и лагеря….

Однако начнется спектакль с лубочных картинок, в которые режиссер-постановщик Татьяна Карпачева превратила произведение Шостаковича. Одиннадцать вокальных номеров с характерными вокальными и пластическими интонациями как будто предваряют трагедию второй части.

- Этот спектакль - честный разговор с русскими людьми о том, что сегодня пытаются замолчать или переписать, - поясняет Александров. - Но забывать о некоторых страницах истории неправильно, ведь невозможно проникнуть в суть сегодняшнего существования, не понимая прошлого, забыв собственные корни.

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