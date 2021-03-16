В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который находясь в машине на улицу Бухарестской, выстрелил из ракетницы в пассажира автомобиля, а когда тот попытался сбежать, нанес ему несколько ударов ножом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выяснилось, что нападавший и потерпевший являются братьями.

Мужчины поссорились, и это закончилось нанесением тяжелых ранений. Сейчас нападавший объясняется в отделе полиции, а его брату оказывают помощь врачи. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.