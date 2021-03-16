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16.03.2021 16:35
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

ФСБ опубликовала видео задержания россиянина, подозреваемого в сборе стратегической информации в Крыму в интересах украинской разведки.

Фото: Информационный центр НАК
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Автомобиль мужчины сотрудники ФСБ остановили на дороге вблизи Алушты. При обыске машины оперативники нашли самодельное взрывное устройство, а также флажок с символикой государства Украина и Евросоюза.

Как ранее сообщала "РГ", по данным ФСБ, 52-летний гражданин собирал информацию для спецслужб Украины о местах массового пребывания людей и системах жизнеобеспечения. Отснятые по заданию фотоснимки и видеозаписи агент отправлял Службе внешней разведки Украины.

Сам подозреваемый пояснил, что самодельное взрывное устройство он перевозил в своем автомобиле в целях личной безопасности. ФСБ задержала предполагаемого шпиона, чтобы исключить организацию им подрывных акций. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

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