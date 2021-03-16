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16.03.2021 12:59
Рубрика: Власть

Матвиенко оценила впечатляющие изменения в Крыму после воссоединения с РФ

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила крымчан с семилетней годовщиной воссоединения полуострова с Россией и отметила большие изменения, которые произошли в регионе за эти годы.

"Сдвиги впечатляющие: Крымский мост, трасса "Таврида", полноценное железнодорожное сообщение, современнейший аэропорт, сотни километров реконструированных автомобильных дорог - транспортная инфраструктура, которая связала, накрепко "сшила" полуостров с остальной Россией", - перечислила глава Совфеда.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Жилые дома, школы, поликлиники и больницы, учреждения культуры, социальные объекты возводятся темпами и в масштабах, ранее невиданных. Развивается экономика, создаются новые рабочие места, растут доходы населения", - добавила она.

Валентина Матвиенко отметила при этом, что проблем на полуострове хватает, но инициативность и упорный труд крымчан помогут их решить. "У полуострова огромный потенциал - туристический, природный, экономический, а главное - человеческий. И самые смелые наши планы, уверена, будут успешно реализованы. Для этого есть все возможности", - считает она.

Председатель СФ подчеркнула, что у жителей Крыма "есть поддержка президента России, правительства, парламента, всех субъектов РФ, всех наших граждан". "Но основное - еще более укрепившаяся уверенность самих крымчан, настоящих патриотов своей земли, в том, что семь лет назад был сделан единственно правильный выбор", - заключила она.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. Явка превысила 80%. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав России.

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