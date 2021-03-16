На горнолыжных курортах Сочи ввели льготные тарифы для студентов

В Сочи для горнолыжников и сноубордистов на ски-пассы начали действовать льготные тарифы для студентов, сообщает пресс-служба мэрии.

На горном курорте "Красная Поляна" студенты очной формы обучения до 25 лет включительно по предъявлению студенческого билета и паспорта могут приобрести в кассе дневные и вечерние ски-пассы со скидкой 25 процентов, а на "Розе Хутор" - со скидкой 15 процентов на один день катания, но для его получения необходимо заранее оформить именную студенческую карту в информационном центре курорта.

- Горнолыжные курорты Сочи сделали катание на трассах более доступным для всех студентов, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. - Добиться этого удалось в рамках социального партнерства власти и частного бизнеса.

Как ранее сообщала "РГ", горнолыжный сезон в Сочи продлили до конца апреля, а на курорте "Красная Поляна" гости смогут кататься до 10 мая.