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16.03.2021 16:22
Рубрика: Общество

Силач посвятил Крымской весне рекорд по буксировке самолета-амфибии

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Крымский богатырь Джамшид Исматиллаев установил рекорд России по буксировке самолета-амфибии Бе-12 весом 31,5 тонны. Достижение он посвятил 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также 100-летию морской авиации Черноморского флота.

Рекорд был установлен на военном аэродроме в поселке Кача под Севастополем. Здесь в начале ХХ века было открыто первое в России военное авиационное училище. Участников мероприятия поприветствовали представители командования Черноморского флота и парка "Патриот".

Фото: Instagram.com/kobzevnasvyazi/
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Задача у атлета была непростой - сдвинуть с места и протянуть несколько метров огромный самолет. Джамшид Исматиллаев готовился к испытанию три месяца. Для буксировки самолета к полотну аэродрома была прикреплена лестница, в которую спортсмен упирался руками и ногами. На нем была специальная упряжка, соединенная с воздушным судном. Как рассказал Исматиллаев журналистам, на тренировках удавалось протащить такой же самолет почти на пять метров.

Но в день установки рекорда не обошлось без трудностей: испортилась погода, дул сильный ветер, который осложнял задачу атлету, прошел дождь. При первой попытке Исматиллаев протянул самолет на 31 сантиметр, но травмировал икроножную мышцу. Рекорд был засчитан, однако атлет решил не сдаваться, и на четвертой попытке собрался с силами и протянул самолет Бе-12 на один метр 12 сантиметров за 40 секунд.

- В Севастополе нельзя проигрывать, это город славных героев, здесь люди просто так не сдаются! - сказал богатырь. - Я уже тащил теплоходы, машины, но это испытание было самым сложным. У военного самолета большие шасси, высокое сцепление с поверхностью, нужны большие усилия, чтобы его сдвинуть.

Рекорд зафиксировал эксперт Книги рекордов России по силовым направлениям, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков.

- Прошел дождь, атлет получил травму, но собрался с духом и смог установить рекорд, который вряд ли кто-то сможет повторить, - отметил Шивляков. - Российские атлеты славятся тем, что никогда не сдаются, что мы сегодня и увидели.

Кстати

Сегодня же, 16 марта, в Крыму состоялась целая серия событий, посвященных референдуму 2014 года, в том числе в Симферополе - возложение цветов к памятнику "Вежливым людям" и Народному ополчению Крыма. А в Госсовете РК прошло торжественное собрание, посвященное 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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