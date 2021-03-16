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16.03.2021 11:30
Рубрика: Общество

В Крыму главный нейрохирург России провел уникальную операцию на мозге

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым

Впервые в Крыму в многопрофильном медцентре Республиканской клинической больницы имени Н.А.Семашко провели микрохирургическую операцию на головном мозге для излечения фармакорезистентной формы эпилепсии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Фото: iStock
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Операция прошла в нейрохирургическом отделении нового корпуса РКБ. Она по сути стала мастер-классом директора клинического медицинского центра Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова, академика РАН, завкафедрой нейрохирургии и нейрореанимации, главного нейрохирурга минздрава РФ, профессора Владимира Крылова. Ассистировали ему крымские нейрохирурги. Это первая подобная операция на полуострове , и провели ее при помощи технологий интраоперационной навигации и микрохирургической техники. Это стало возможно благодаря оснащению нейрохирургического отделения больницы новейшим оборудованием.

Прооперированный 44-летний пациент страдает эпилепсией с 1994 года, но медикаментозные методы купирования заболевания ему не помогают. Операция на мозге прошла без осложнений, и сейчас состояние крымчанина медики оценивают как стабильное.

- Одна из целей нашего приезда в Крым - тиражирование подобных видов оперативных вмешательств на полуострове, - рассказал профессор Владимир Крылов. - Мы хотим, чтобы эти операции стали обыденными. Крымская нейрохирургия сегодня находится на очень приличном уровне не только благодаря новому современному оснащению, но и команде специалистов-нейрохирургов.

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал, что по договоренности с Владимиром Крыловым в течение трех лет в возглавляемый им центр для повышения квалификации приезжают крымские врачи.

- Благодаря этому мы сейчас обладаем всем арсеналом нейрохирургических операций, - отметил министр. - Овладев сложнейшими нейрохирургическими техниками Крылова, крымские специалисты смогут проводить аналогичные операции в республике и не отправлять на операции за ее пределы больных с такими формами эпилепсии.

Осенью 2020 года, тогда еще в старой операционной больницы имени Семашко, под руководством Владимира Крылова провели операцию по удалению у 59-летней пациентки опухоли размером с куриное яйцо в функционально значимой зоне коры головного мозга, отвечающей за речь.

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